В России высказались о сроках возвращения к переговорам по Украине

Депутат Чепа: В ближайшее время должны возобновиться разговоры по Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что в ближайшее время движение по урегулированию конфликта на Украине возобновится. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что планы Киева продолжить войну не способствуют продвижению переговоров.

«Мне почему-то кажется, что в ближайшее время должны произойти разговоры и какое-то движение будет», — сказал Чепа.

Он напомнил, что стамбульский переговорный трек призван подготовить будущее мирное соглашение с Украиной. По его мнению, Киев категорически отказывается принимать те договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, поэтому урегулирование конфликта затягивается.

Мы с вами знаем, как прошло закрытое заседание Верховной рады. Заявление Зеленского: нам надо найти еще 60 миллиардов, и мы тогда продолжим войну. Они пытаются в любом случае через Европу осуществлять поставки оружия, в том числе американского. Все это не способствует продвижению переговорного процесса Алексей Чепа депутат

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна пока не готова вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта. По его словам, для общения сторон пока «не сложились условия».