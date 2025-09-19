Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:00, 19 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о сроках возвращения к переговорам по Украине

Депутат Чепа: В ближайшее время должны возобновиться разговоры по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что в ближайшее время движение по урегулированию конфликта на Украине возобновится. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что планы Киева продолжить войну не способствуют продвижению переговоров.

«Мне почему-то кажется, что в ближайшее время должны произойти разговоры и какое-то движение будет», — сказал Чепа.

Он напомнил, что стамбульский переговорный трек призван подготовить будущее мирное соглашение с Украиной. По его мнению, Киев категорически отказывается принимать те договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, поэтому урегулирование конфликта затягивается.

Мы с вами знаем, как прошло закрытое заседание Верховной рады. Заявление Зеленского: нам надо найти еще 60 миллиардов, и мы тогда продолжим войну. Они пытаются в любом случае через Европу осуществлять поставки оружия, в том числе американского. Все это не способствует продвижению переговорного процесса

Алексей Чепадепутат

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна пока не готова вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта. По его словам, для общения сторон пока «не сложились условия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    Женщина застала проститутку с клиентом за сексом во дворе своего дома

    В России высказались о сроках возвращения к переговорам по Украине

    Украинский блогер назвал один из самых страшных городов Европы

    Автоюрист назвала способ законно получить красивый номер

    Россиянам посоветовали положить миллион рублей на вклад

    Бывший глава аппарата Белого дома раскрыл правду о когнитивных проблемах Байдена

    Россиянин описал пляж Турции словами «тут творится все, что обычно запрещено»

    План Трампа вернуть авиабазу в Афганистане оценили

    Посол России заявил об угрозах Калининградской области со стороны Дании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости