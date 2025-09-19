Наука и техника
20:40, 19 сентября 2025Наука и техника

В России заявили об отставании США в области РЭБ

Корнев: США отстают от России в области разработки систем РЭБ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Erika Santelices / Reuters

Соединенные Штаты отстают от России в области разработки и внедрения антидроновых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

В публикации обратили внимание на антидроновые системы, которые продемонстрировала армия США в ходе недавних европейских маневров. Их внедрили в рамках проекта FlyTrap 4.0, который ориентирован на закупку и оперативное внедрение новых систем в войсках.

В частности, американские военные представили антидроновые ружья. «Дронобойки» могут эффективно глушить коммерческие квадрокоптеры, которые используют стандартные частоты. При этом в ходе СВО основную угрозу представляют FPV-дроны, работающие с разными прошивками и на разных частотах. В этих условиях многие системы РЭБ теряют актуальность через несколько месяцев после выпуска.

Антидроновые ружья могут помочь при защите объектов на Ближнем Востоке от налетов дронов иррегулярных формирований. По мнению Дмитрия Корнева, США отстают в области РЭБ от России и Украины.

«Скорее всего, здесь им придется догонять. Но задел у них есть. Речь идет о создании новых образцов средств РЭБ и их обкатке в боевых условиях», — сказал эксперт.

В мае издание Business Insider писало, что эпоха больших разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper подходит к концу, поскольку их могут сбивать даже устаревшие системы противовоздушной обороны.

    Все новости