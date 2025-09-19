Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:38, 19 сентября 2025Ценности

В сети восхитились новой внешностью актрисы Ирины Горбачевой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irina_gorbacheva

В сети восхитились новой внешностью российской актрисы Ирины Горбачевой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах звезда сериала «Чики» и фильма «Аритмия» предстала, качаясь на цепях. Она позировала в облегающем комбинезоне без рукавов цвета слоновой кости и красных сапогах. Также артистка надела длинный парик с рыжими локонами и подчеркнула глаза черными стрелками.

Поклонники оценили снимки в комментариях. «Вау, какая красивая!», «Просто кипяток!», «Шикарная русалка», «Невероятная», — заявили юзеры.

В июне 2024 года Ирина Горбачева объяснила любовь к обнаженным фото.

.
