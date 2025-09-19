Путешествия
04:54, 19 сентября 2025

В США нашли предполагаемое орудие убийства россиянина на фестивале

В США нашли нож, которым могли убить россиянина на фестивале Burning Man
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

В Неваде (штат США) спустя три недели нашли нож, которым, предположительно, убили россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на офис шерифа округа Першинг.

«По словам официальных лиц, смертельная травма, по-видимому, была вызвана одним ножевым ранением в шею жертвы с использованием предполагаемого оружия», — сообщил телеканал.

В данный момент ведется работа по поиску подозреваемого. По информации ABC, в офис шерифа поступило около 100 сообщений о личности возможного преступника.

Ранее стало известно, что 24 августа 37-летний уроженец Омска посетил Burning Man со своим палаточным лагерем и загадочно исчез при невыясненных обстоятельствах. 30 августа Круглова обнаружили лежащим в луже крови.

