Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:31, 19 сентября 2025Мир

Найдено орудие убийства россиянина на фестивале в США

ABC7: В США нашли нож, которым могли расправиться над россиянином на Burning Man
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Shannon VanRaes / Reuters

В США нашли нож, которым могли расправиться над россиянином Вадимом Кругловым на фестивале Burning Man 30 августа. Об этом сообщает ABC7.

По словам официальных лиц, ранение, по всей видимости, было нанесено в результате единственного удара ножом в шею. Поиски подозреваемого продолжаются. Полицейские заявили, что уже опросили «нескольких участников, находившихся в непосредственной близости» к месту загадочной расправы.

Ранее отец Вадима Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу. В видеообращении он отметил, что расследованием занимается местный шериф, а федеральный орган США так и не приступил к нему. Круглов призвал американского лидера дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары ВС России

    Власти Нидерландов предложили беженцам с Украины самостоятельно искать жилье

    Корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭК создали в России

    Дочь Волочковой отказалась от общения с балериной

    Обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера в Москве предстанет перед судом

    41-летний Сычев задумался о возобновлении карьеры футболиста

    Боец ВСУ помог раненым российским военным и сдался в плен

    Минпросвещения ответило назвавшему безобразием нагрузку в школах главе Рособрнадзора

    Москвичей предупредили об интенсивном дожде в пятницу

    Появились подробности о квартирах обвиненного в наведении ракет на своих офицера из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости