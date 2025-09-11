Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу

Отец убитого на Burning Man россиянина Круглова попросил помощи у Трампа

Отец убитого на американском фестивале Burning Man россиянина Вадима Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Игоря Круглова.

Уточняется, что родитель мужчины попросил помощи у главы государства в расследовании преступления. По словам Круглова, с момента обнаружения тела его сына прошло уже больше недели, а никаких результатов до сих пор нет.

В своем видеообращении Круглов отметил, что расследованием занимается местный шериф, а федеральный орган США так и не приступил к нему. «Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына», — заявил отец жертвы.