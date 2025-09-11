Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:28, 11 сентября 2025Путешествия

Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу

Отец убитого на Burning Man россиянина Круглова попросил помощи у Трампа
Алина Черненко
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Отец убитого на американском фестивале Burning Man россиянина Вадима Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Игоря Круглова.

Уточняется, что родитель мужчины попросил помощи у главы государства в расследовании преступления. По словам Круглова, с момента обнаружения тела его сына прошло уже больше недели, а никаких результатов до сих пор нет.

В своем видеообращении Круглов отметил, что расследованием занимается местный шериф, а федеральный орган США так и не приступил к нему. «Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына», — заявил отец жертвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова». В чем причина?

    Отец убитого на фестивале Burning Man россиянина обратился к Трампу

    Наркотики на миллиард рублей нашли у контрабандистов в российском регионе

    У разработчика самолета «Байкал» второй раз за год сменилось руководство

    Известный телеведущий отреагировал на обвинения в изнасиловании

    В ISU высказались об отношении к россиянам

    Россиянку с девятимесячным ребенком нашли под окнами дома

    27-летняя королева красоты попала в смертельную аварию

    Бывшего главу антидопинговой лаборатории снова объявили в розыск в России

    Пятилетнего ребенка внесли в базу «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости