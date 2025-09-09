Лаврова попросили помочь в расследовании дела не выжившего на Burning Man россиянина

Главу МИД России Сергея Лаврова попросили помочь в расследовании дела не выжившего на фестивале Burning Man в США россиянина Вадима Круглова. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что обращение направил российский правозащитник Иван Мельников, который уверен, что преступление произошло «на почве национальной принадлежности». Он настаивает на том, чтобы дело было передано федеральную юрисдикцию полиции США.

В настоящее время расследованием занимается офис шерифа округа Першинг (штат Невада). Подробности о ходе следствия до сих пор не раскрываются.

Мужчину из Омска нашли в луже крови на фестивале Burning Man 30 августа. Он внезапно исчез за несколько дней до сожжения деревянного чучела и завершения фестиваля. В посольстве России в США заявили о плотном сотрудничестве с полицией Невады и ожидании итоговой экспертизы.