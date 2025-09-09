Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:31, 9 сентября 2025Путешествия

Лаврова попросили помочь в расследовании дела не выжившего на Burning Man россиянина

Shot: Лаврова попросили помочь в деле о не выжившем на Burning Man россиянине
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Главу МИД России Сергея Лаврова попросили помочь в расследовании дела не выжившего на фестивале Burning Man в США россиянина Вадима Круглова. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что обращение направил российский правозащитник Иван Мельников, который уверен, что преступление произошло «на почве национальной принадлежности». Он настаивает на том, чтобы дело было передано федеральную юрисдикцию полиции США.

Материалы по теме:
На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?
На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?
4 сентября 2025
Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела
Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела
4 сентября 2025

В настоящее время расследованием занимается офис шерифа округа Першинг (штат Невада). Подробности о ходе следствия до сих пор не раскрываются.

Мужчину из Омска нашли в луже крови на фестивале Burning Man 30 августа. Он внезапно исчез за несколько дней до сожжения деревянного чучела и завершения фестиваля. В посольстве России в США заявили о плотном сотрудничестве с полицией Невады и ожидании итоговой экспертизы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали удара Израиля по Катару

    Раскрыта роль США в ударе Израиля по Катару

    Корейские дизайнеры восхитились худобой бывшей жены Павла Мамаева

    Топливные гиганты приготовились к обвалу нефтяных цен

    В России предложили национализировать ЖКХ-компании

    Названо главное условие оживления российского авторынка

    Расчленивший транссексуала россиянин попросился на СВО

    Военного блогера проверят после видео об отмывании денег на помощи для СВО

    У мошенников появилась новая схема развода призывников из Москвы

    Лаврова попросили помочь в расследовании дела не выжившего на Burning Man россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости