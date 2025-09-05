Путешествия
18:37, 5 сентября 2025Путешествия

В посольстве России высказались о трагедии с соотечественником на фестивале Burning Man

РФ ожидает от США экспертизы по делу о гибели соотечественника на Burning Man
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: @sofi.co__

В посольстве России в США высказались о трагедии с соотечественником на фестивале Burning Man — от американской стороны ожидается итоговая экспертиза. Комментарий российское диппредставительство дало ТАСС.

Уточняется, что российское посольство плотно контактирует с полицией американского штата Невада по делу о найденном бездыханным в луже крови на мероприятии Вадиме Круглове. «Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти», — сообщили в дипломатическом представительстве.

Кроме того, сообщается, что посольство поддерживает тесный контакт с близкими и семьей Круглова по вопросу транспортировки его праха из США в Россию. В частности, будет оказано содействие в подготовке требующихся для этого документов. Отец жертвы дал согласие на кремирование.

Ранее, 3 сентября, стало известно, что Круглова нашли бездыханным в луже крови на фестивале Burning Man. Власти Невады подтвердили информацию. Причина произошедшего не разглашается в интересах следствия.

