В посольстве России высказались о трагедии с соотечественником на фестивале Burning Man

РФ ожидает от США экспертизы по делу о гибели соотечественника на Burning Man

В посольстве России в США высказались о трагедии с соотечественником на фестивале Burning Man — от американской стороны ожидается итоговая экспертиза. Комментарий российское диппредставительство дало ТАСС.

Уточняется, что российское посольство плотно контактирует с полицией американского штата Невада по делу о найденном бездыханным в луже крови на мероприятии Вадиме Круглове. «Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти», — сообщили в дипломатическом представительстве.

Кроме того, сообщается, что посольство поддерживает тесный контакт с близкими и семьей Круглова по вопросу транспортировки его праха из США в Россию. В частности, будет оказано содействие в подготовке требующихся для этого документов. Отец жертвы дал согласие на кремирование.

Ранее, 3 сентября, стало известно, что Круглова нашли бездыханным в луже крови на фестивале Burning Man. Власти Невады подтвердили информацию. Причина произошедшего не разглашается в интересах следствия.