В США раскрыли подробности расследования инцидента с БПЛА в Польше

Уитакер: Разведка США не установила, был ли инцидент в Польше преднамеренным

Американское разведывательное сообщество в настоящий момент не смогло прийти к выводу, был ли инцидент с попаданием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство Польши преднамеренным. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«Разведка еще не пришла к окончательному выводу о том, было ли это сделано преднамеренно или нет. Однако если выяснится, что инцидент произошел умышленно, то это очень серьезное нарушение, на которое мы ответим соответствующим образом», — отметил постпред.

Ранее Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп не собирается навязывать России и Украине условия мирного соглашения по урегулированию конфликта. Однако он добавил, что Вашингтон продолжает искать возможности для посредничества, используя рычаги давления, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров.

19 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что разведывательные ведомства западных стран не смогли определить причину инцидента с беспилотниками в Польше. Высокопоставленный сотрудник разведки сообщил, что в частном порядке несколько официальных лиц заявили, что они склоняются к тому, что «инцидент был непреднамеренным».