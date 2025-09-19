CNN: Разведка Запада не смогла определить причину инцидента с БПЛА в Польше

Разведывательные ведомства западных стран не смогли определить причину инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), попавшими в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Агенты американской и западной разведки не смогли определить, было ли появление беспилотников случайностью или намеренным действием (...). Украина и Польша публично заявили, что убеждены в преднамеренности инцидента (...) Но в ходе бесед с десятком высокопоставленных военных, разведывательных, дипломатических чиновников стало ясно, что в НАТО нет единого мнения по этому вопросу», — передает телеканал.

По словам высокопоставленных сотрудников западной разведки, вынести решение по этому делу с высокой степенью уверенности «практически невозможно», что ставит Североатлантический альянс в «неудобное положение».

При этом другой сотрудник разведки сообщил, что в частном порядке несколько официальных лиц заявили, что они склоняются к тому, что «инцидент был непреднамеренным».

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон и Варшава не проявляют интереса к профессиональному диалогу с Москвой по инциденту с беспилотниками. Дипломат напомнил, что у российской стороны нет причин атаковать Польшу, в то время как у Украины есть заинтересованность втянуть западные страны в прямое столкновение с Россией.