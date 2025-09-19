The Hill: Путин одерживает победу в третьей мировой войне, нарушая гегемонию США

Президент России Владимир Путин одерживает победу в третьей мировой войне, уверенно двигаясь к достижению своих целей: положить конец глобальной гегемонии США и разрушить мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, считает издание The Hill.

Авторы статьи Марк Тот и Джонатан Свит сочли, что в результате НАТО, разрушение единства которого названо главной задачей российского президента, оказывается под угрозой, а Совет Безопасности ООН оказывается «неспособным обеспечить мир во всем мире».

Они также отметили, что встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае 1 сентября дала «шокирующее представление о зарождающемся новом мировом порядке», указав на укрепление многополярного мира.

«Путин — что бы он ни думал о том, что китайское видение означает для его стремления к миру под властью России — активно помогает Си Цзиньпину достичь его целей, ведя масштабную многовекторную войну против Запада, выходящую далеко за пределы украинских сражений», — добавляют Тот и Свит.

Накануне президент США Дональд Трамп высказался, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной. «Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, что теперь мы не окажемся в этой ситуации», — отметил глава Белого дома.