Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:03, 19 сентября 2025Интернет и СМИ

В США заявили о побеждающем в третьей мировой войне Путине

The Hill: Путин одерживает победу в третьей мировой войне, нарушая гегемонию США
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин одерживает победу в третьей мировой войне, уверенно двигаясь к достижению своих целей: положить конец глобальной гегемонии США и разрушить мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, считает издание The Hill.

Авторы статьи Марк Тот и Джонатан Свит сочли, что в результате НАТО, разрушение единства которого названо главной задачей российского президента, оказывается под угрозой, а Совет Безопасности ООН оказывается «неспособным обеспечить мир во всем мире».

Они также отметили, что встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае 1 сентября дала «шокирующее представление о зарождающемся новом мировом порядке», указав на укрепление многополярного мира.

«Путин — что бы он ни думал о том, что китайское видение означает для его стремления к миру под властью России — активно помогает Си Цзиньпину достичь его целей, ведя масштабную многовекторную войну против Запада, выходящую далеко за пределы украинских сражений», — добавляют Тот и Свит.

Накануне президент США Дональд Трамп высказался, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной. «Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, что теперь мы не окажемся в этой ситуации», — отметил глава Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    Звезда «Слова пацана» собрался построить музыкальную карьеру

    «Черное небо» накроет еще четыре российских города

    Названы главные признаки развивающегося диабета

    Побег террористов из российского СИЗО стоил карьеры начальнику

    Автобус сбил шедшую по переходу российскую пенсионерку и попал на видео

    Счетная палата обнаружила резкое превышение дефицита бюджета

    Москвичам назвали время включения батарей

    Тарасова оценила выступление россиянки Петросян в отборе на Олимпиаду-2026

    Военкор отреагировал на взятие российскими войсками чертова лесничества в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости