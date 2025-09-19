Бывший СССР
В Сумской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Сумская ОВА сообщила о повреждении объекта инфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Сумской области в результате ночной атаки был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба местной областной военной администрации (ОВА).

«В Сумской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры», — говорится в публикации. Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Отмечается, что за сутки воздушная тревога в регионе продолжалась более 18 часов.

Ранее стало известно, что штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 71-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины потеряли около 80 процентов личного состава при попытке контратаки у Алексеевки Сумской области.

