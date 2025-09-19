Во Франции призвали восстать против украинского грабежа

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X призвал французов восстать против «грабежа» Украины после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о европейской помощи.

«Это полный бред! (...) И кто, как вы думаете, даст ему эти 3,5 миллиарда долларов в течение месяца? Европейские страны… в том числе Франция!» — написал он.

По его словам, европейские страны выделят деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы покупать американское оружие и поддерживать украинский конфликт.

Он призвал французов восстать против «грабежа» и не давать Киеву ни евро.

Ранее Филиппо заявил, что требования властей Украины являются полным безумием. Он отметил, что Европейский союз больше не должен предоставлять Киеву финансовую или военную помощь.