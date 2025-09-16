Политик Филиппо призвал не посылать ничего Украине после требований Киева к ЕС

Требования властей Украины являются полным безумием, Европейский союз (ЕС) больше не должен предоставлять Киеву финансовую или военную помощь. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Полное безумие! Война или мир, [президент Украины Владимир] Зеленский только что потребовал от европейских стран "120 миллиардов долларов" к 2026 году! (...) И это будет даже "минимум"! (...) В то время, как нам говорят, что мы должны затянуть пояса... Хватит! Ни одного евро, никакого оружия, ни одного солдата для Украины», — подчеркнул политик.

Филиппо также возмутился словами главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Евросоюз «будет рядом» и поможет Киеву.

13 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что случае, если в 2026 году конфликт продолжится, стране потребуется минимум 120 миллиардов долларов.

При этом он добавил, что если украинский кризис все же разрешится, то Киеву все равно понадобится примерно такая же сумма, чтобы поддерживать армию в состоянии готовности к потенциальному новому конфликту.