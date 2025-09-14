На Украине раскрыли необходимую для борьбы с Россией в 2026 году сумму

Шмыгаль: Украине для борьбы с Россией в 2026 году потребуется 120 млрд долларов

В случае, если в 2026 году конфликт на Украине продолжится, республике потребуется минимум 120 миллиардов долларов. Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, его цитирует Reuters.

«Должен сказать, что если война продолжится, нам понадобится минимум 120 миллиардов долларов на следующий год», — сказал министр. При этом, добавил Шмыгаль, если конфликт все же завершится, то Украине все равно понадобится примерно такая же сумма, чтобы поддерживать армию в состоянии готовности к возможной новой агрессии.

Также Шмыгаль заявил, что необходимо продолжать операции, направленные на создание препятствий для полетов авиации в Московской области. Министр убежден, что подобные операции создают неудобства для московских элит, и из-за этого они якобы обращаются к президенту Владимиру Путину, призывая его прекратить конфликт.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина пока не готова вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта.