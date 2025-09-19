Водолацкий: Конфликт на Украине может затянуться до победы Трампа над Deep State

Конфликт на Украине может затянуться до победы президента США Дональда Трампа над Deep State (Глубинным государством). Возможный срок завершения боевых действий раскрыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом и естественно этот процесс может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству», — заявил Водолацкий.

По его словам, для возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине также необходимы изменения в Европе.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Украины нет шансов на выживание без поддержки со стороны Запада.