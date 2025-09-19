Россия
Водолацкий раскрыл возможный срок завершения конфликта на Украине

Водолацкий: Конфликт на Украине может затянуться до победы Трампа над Deep State
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Конфликт на Украине может затянуться до победы президента США Дональда Трампа над Deep State (Глубинным государством). Возможный срок завершения боевых действий раскрыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом и естественно этот процесс может затянуться до того момента, когда у Трампа будет достаточно ресурсов и сил, чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству», — заявил Водолацкий.

По его словам, для возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине также необходимы изменения в Европе.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Украины нет шансов на выживание без поддержки со стороны Запада.

