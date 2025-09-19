Военкор поставил «самый главный» вопрос об армии России

Военкор Сладков: Компактная армия не спасет от большой войны

Военкор Александр Сладков порассуждал о будущем Российской армии. Свои соображения на этот счет он опубликовал в Telegram.

Журналист задался вопросом, какие структурные изменения могут претерпеть Вооруженные силы России после завершения спецоперации. «Это стратегический вопрос, может быть, самый главный и очень дорогой», — отметил он.

По мнению Сладкова, компактная армия — именно таковым одно время видели и Российскую армию — не спасет от «большой войны». Успеха в этом случае достигают лишь полностью готовые к противостоянию вооруженные силы, добавил он. Каких-либо конкретных предложений в этой связи военкор не озвучил.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл численность объединенной группировки российских войск в зоне СВО. Он сообщил, что на передовой российские интересы защищают 700 тысяч солдат и офицеров.