Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 19 сентября 2025Россия

Военкор поставил «самый главный» вопрос об армии России

Военкор Сладков: Компактная армия не спасет от большой войны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военкор Александр Сладков порассуждал о будущем Российской армии. Свои соображения на этот счет он опубликовал в Telegram.

Журналист задался вопросом, какие структурные изменения могут претерпеть Вооруженные силы России после завершения спецоперации. «Это стратегический вопрос, может быть, самый главный и очень дорогой», — отметил он.

По мнению Сладкова, компактная армия — именно таковым одно время видели и Российскую армию — не спасет от «большой войны». Успеха в этом случае достигают лишь полностью готовые к противостоянию вооруженные силы, добавил он. Каких-либо конкретных предложений в этой связи военкор не озвучил.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл численность объединенной группировки российских войск в зоне СВО. Он сообщил, что на передовой российские интересы защищают 700 тысяч солдат и офицеров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    В России объяснили возвращение уехавших в Европу в начале СВО граждан

    ЕС раскрыл подготовку к предоставлению Украине кредитов из российских активов

    ВСУ открыли огонь по своим во время боев в ЛНР

    Захотевшей сотрудничать с ЕС среднеазиатской стране выделили 700 мест в вузах РФ

    Адама Кадырова заметили еще на одной церемонии награждения

    Москвичи смогут наблюдать затмение Венеры

    Власти российского региона задумали вызвать дождь

    Раскрыто местонахождение находящегося в тяжелом состоянии экс-замглавы Минобороны России

    Женщина неожиданно разбогатела на 52 миллиона рублей в свой день рождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости