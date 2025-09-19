Силовые структуры
19 сентября 2025

Ворвавшегося с ножами в российскую школу подростка проверят на вменяемость

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Подростка, который ворвался в воронежскую школу с ножами и молотком, направят на психиатрическую экспертизу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Юношу проверят на вменяемость в рамках расследования уголовного дела.

Все произошло утром в среду, 17 сентября. Подросток спланировал преступление в школе Острогожского района, где ранее учился. Взяв с собой ножи и молоток, он ворвался в учебное заведение и пробрался в раздевалку.

Работники смогли обезвредить юношу и передали его правоохранителям.

