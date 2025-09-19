ВСУ атаковали два региона России

Минобороны: Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по двум российским регионам. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Атакам украинских дронов подверглись Белгородская и Курская области. Над ними было сбито три и один беспилотник соответственно.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, уточнили в военном ведомстве. Такие дроны способны нести десятки килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Подобные летательные аппараты ВСУ используют, в частности, при попытках уничтожить объекты в российском тылу. Такие средства поражения есть и на вооружении Российской армии, самые известные из них — беспилотники семейства «Герань».

Ранее 18 сентября украинский дрон ударил по автомобилю в Белгородской области. Находившийся в машине мужчина получил тяжелые ранения, спасти его не смогли.