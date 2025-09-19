Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 19 сентября 2025Россия

ВСУ атаковали два региона России

Минобороны: Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по двум российским регионам. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Атакам украинских дронов подверглись Белгородская и Курская области. Над ними было сбито три и один беспилотник соответственно.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, уточнили в военном ведомстве. Такие дроны способны нести десятки килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Подобные летательные аппараты ВСУ используют, в частности, при попытках уничтожить объекты в российском тылу. Такие средства поражения есть и на вооружении Российской армии, самые известные из них — беспилотники семейства «Герань».

Ранее 18 сентября украинский дрон ударил по автомобилю в Белгородской области. Находившийся в машине мужчина получил тяжелые ранения, спасти его не смогли.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

    Чрезмерная худоба Екатерины Варнавы на новых фото встревожила фанатов

    Найден простой способ поддержать здоровье сердца без лекарств

    Трамп договорился о личной встрече с одним из мировых лидеров

    Габрелянов купил популярное российское издание

    Врач предупредил о нескольких потенциально опасных предметах на кухне

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

    В России обратили внимание на странность обвинений в проникновении МиГ-31 в Эстонию

    Турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости