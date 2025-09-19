Выбивавших штрафы с участника СВО увезла ФСБ

ФСБ задержала четырех жителей Калуги, выбивавших 40 тыс. руб. с участника СВО

Четверо жителей Калуги выбивали 40 тысяч рублей с участника специальной военной операции (СВО), взявшего у них в аренду автомобиль во время пребывания в отпуске. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчины требовали от военного деньги за несуществующие штрафы, а также обвинили его в том, что автомобиль якобы сломан. Боец предложил урегулировать спорную ситуацию через суд, однако вымогатели стали угрожать его семье.

За ними приехали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии и увезли для разбирательства. В настоящее время правоохранительные органы проверяют задержанных на причастность к аналогичным случаям.

Ранее сообщалось, что несколько девушек обвинили в вымогательствах и угрозах чеченца-альфонса, живущего в Москве.