Живущего в Москве чеченца-альфонса обвинили в вымогательствах и угрозах

Москвички обвинили альфонса из чеченского Шали в вымогательствах и угрозах

Чеченца-альфонса, живущего в Москве, несколько девушек обвинили в вымогательствах и угрозах. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», горожанки признались, что уроженец города Шали втирался к ним в доверие, брал в долг крупные суммы денег, обещая вернуть все с процентами.

30-летний Шерип Виситаев перебрался в столицу пару лет назад. Проживание в мегаполисе ему обеспечивали поклонницы. Обманным путем чеченец забирал у них денежные средства и исчезал. Когда же жертвы требовали вернуть долг, мужчина начинал угрожать расправой.

Как выяснили «Осторожно, Москва», в августе чеченец познакомился с девушкой, живущей с ним в хостеле у метро «Верхние Лихоборы». Он осыпал соседку комплиментами и в переписке интересовался ее самочувствием. Как вспоминает горожанка, новый знакомый много рассказывал о своей семье. В одном из разговоров он упомянул о смерти матери, хотя та жива, наврал об обнаружении опухоли у сестры. Кроме того, Виситаев жаловался и на свое здоровье — по легенде, у него был рак легких.

Позже он пожаловался девушке на финансовые проблемы и попросил 45 тысяч рублей. «Обещал вернуть этим же вечером, но на следующий день я обнаружила, что он съехал из хостела. По итогу ни Шерипа, ни денег. Я сразу подала заявление в полицию, но пока продвижений нет», — отметила жертва афериста.

Когда девушка умоляла его вернуть долг, мошенник объявил, что время, проведенное с ним, должно стать для нее подарком. Кроме того, он признался в занятии эскортом и встречах с женщинами «только за вознаграждение».

Другая горожанка рассказала, что одолжила чеченцу около 200 тысяч рублей, когда они вместе лежали в клинике. Мошенник сбежал вместе с деньгами из больницы, а девушку заблокировал в мессенджерах. Москвичка написала заявление в полицию, но, по ее ощущениям, правоохранители не дают делу ход.

Узнав о том, что одна из жертв обратилась к силовикам, Виситаев восстановил переписку и стал угрожать «перерезать ей глотку». Также он вымогал у нее 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Калининграда поверила обещавшему безбедную жизнь альфонсу и лишилась трех миллионов рублей.