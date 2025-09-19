Южная Корея поставила в Россию максимум автомобилей с 2021 года

Россия в январе-августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской таможни.

Отмечается, что в течение восьми месяцев российские компании ввезли южнокорейских автомобилей на 618,7 миллиона долларов. Это в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2024 года и является максимальным значением с 2021-го.

Крупнейшими покупателями южнокорейских автомобилей в этом году стали Соединенные Штаты (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия оказалась на 12-м месте.

