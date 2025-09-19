Силовые структуры
Силовые структуры

Жестоко изрезавший российскую школьницу подросток выслушал приговор

В Ульяновской области суд приговорил к 6 годам подростка за убийство школьницы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Ульяновской области суд приговорил к шести годам лишения свободы 15-летнего местного жителя за расправу над 13-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

На время следствия несовершеннолетний был изолирован от общества по ходатайству следователя.

По версии следствия, в ночь на 4 апреля в одном из домов в селе Тумкино подросток нанес соседской девочке более 70 ударов ножом и топором. Ранения оказались несовместимы с жизнью. После преступления осужденный сбросил тело в погреб дома семьи школьницы.

Ранее сообщалось, что преступление произошло из-за того, что потерпевшая оскорбила сестру юноши.

