Жилье на горнолыжных курортах России стало дешевле

Средняя цена размещения на горнолыжных курортах России снизилась
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жилье на некоторых горнолыжных курортах России стало дешевле за год — снижение средней цены за размещение заметили в поселках Шерегеш и Эстосадок. Об этом говорится в материале OneTwoTrip, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в Шерегеше, Кемеровская область, сутки в отеле или гостевом доме обойдутся в 8,2 тысячи рублей, что на 53 процента ниже, чем годом ранее. А в Эстосадке, Краснодарский край, цена упала на 20 процентов — до 18,7 тысячи рублей.

Однако на других курортах стоимость ночи возросла — в Южно-Сахалинске она обойдется в 11,9 тысячи рублей (прирост 50 процентов), в Архызе — 17,8 тысячи рублей (65 процентов), а в Домбае — 14,9 тысячи рублей (46 процентов).

«В Красной Поляне лыжники и сноубордисты начали тратить на 18 процентов больше, а средняя стоимость суточного проживания составляет 13,7 тысячи рублей. На 16 процентов увеличилась средняя стоимость бронирования в Терсколе на Эльбрусе (в среднем 8,1 тысячи рублей в сутки)», — указано в исследовании.

Ранее российские путешественники назвали любимые форматы активного отдыха — пешие походы и автокемпинг. Согласно данным специалистов, пешие походы выбрали 87 процентов респондентов, а 57 процентов отдали предпочтение автокемпингу.

