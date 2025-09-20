Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:41, 20 сентября 2025Экономика

Администрация Трампа запланировала получить миллиарды долларов на сделке с TikTok

WSJ: Администрация Трампа планирует получить миллиарды после продажи TikTok
Мария Черкасова

Фото: XanderSt / Shutterstock / Fotodom  

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает получить многомиллиардный сбор от инвесторов по условиям сделки о продаже TikTok, пишет The Wall Street Journal.

«Ожидается, что администрация Трампа получит от инвесторов многомиллиардную комиссию в рамках сложной сделки по получению контроля над операциями TikTok в США», — говорится в публикации.

Инвесторы должны будут выплатить администрации комиссию за ведение переговоров и согласование договоренности с Китаем. По данным газеты, консорциум инвесторов получит около 80 процентов акций, а доля владельца соцсети, китайской ByteDance, составит менее 20 процентов.

Сделка позволит создать американскую версию TikTok и решить проблему контроля над популярной соцсетью, используемой миллионами американцев. Ожидается, что американские активы TikTok приобретет консорциум, в который входят Oracle, Andreessen Horowitz и частная инвестиционная компания Silver Lake Management.

17 сентября Трамп в четвертый раз продлил отсрочку блокировки TikTok в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина под массированным ударом. По целям выпущены десятки ракет, горят заводы ВСУ, поражены аэродромы

    Пашинян рассказал о трансформации отношений с Россией

    Названы основные причины смертности россиян

    Несколько европейских аэропортов подверглись кибератаке

    Суд обязал работника Внуково заплатить сотни тысяч рублей за посещение бизнес-залов

    В российском регионе отразили массированную атаку украинских дронов

    Десять стран признают Палестину на конференции ООН

    Администрация Трампа запланировала получить миллиарды долларов на сделке с TikTok

    Импорт китайских грузовиков рухнул из-за российского запрета четырех марок

    Россиян стали реже пускать в Мексику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости