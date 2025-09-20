Администрация Трампа запланировала получить миллиарды долларов на сделке с TikTok

WSJ: Администрация Трампа планирует получить миллиарды после продажи TikTok

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает получить многомиллиардный сбор от инвесторов по условиям сделки о продаже TikTok, пишет The Wall Street Journal.

«Ожидается, что администрация Трампа получит от инвесторов многомиллиардную комиссию в рамках сложной сделки по получению контроля над операциями TikTok в США», — говорится в публикации.

Инвесторы должны будут выплатить администрации комиссию за ведение переговоров и согласование договоренности с Китаем. По данным газеты, консорциум инвесторов получит около 80 процентов акций, а доля владельца соцсети, китайской ByteDance, составит менее 20 процентов.

Сделка позволит создать американскую версию TikTok и решить проблему контроля над популярной соцсетью, используемой миллионами американцев. Ожидается, что американские активы TikTok приобретет консорциум, в который входят Oracle, Andreessen Horowitz и частная инвестиционная компания Silver Lake Management.

17 сентября Трамп в четвертый раз продлил отсрочку блокировки TikTok в стране.