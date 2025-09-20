Бывший СССР
Бывший украинский солдат рассказал о наказаниях в ВСУ за русский язык

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom  

Бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о наказаниях, которым подвергались говорившие на русском языке бойцы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бывшего солдата ВСУ, за разговоры на русском солдат подвергали физическому насилию и помещали в специально вырытые ямы. На полигонах сразу стреляли в воздух, если слышали русскую речь, после чего нарушитель немедленно оказывался в яме.

В настоящее время бывший украинский военнослужащий служит в российском отряде имени Александра Матросова, который создан из экс-военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине решили повременить с введением языковых патрулей, чтобы не дестабилизировать общество.

