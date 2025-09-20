Четыре мигранта проползли по тоннелю из Белоруссии в Польшу

В Польше возле подземного тоннеля задержали четырех мигрантов из Белоруссии

Пограничники в Польше задержали четырех мигрантов из Белоруссии, которые пытались нелегально пересечь границу через подземный туннель. Об этом сообщил телеканал Polsat.

Нарушителей, которые проползли по заранее вырытому тоннелю, задержали в районе реки Наревки 19 сентября. Здесь находится усиленная зона охраны с электронным барьером. После задержания незаконных мигрантов отправили назад в Белоруссию.

Польские СМИ заявляют, что власти Белоруссии якобы периодически позволяют иностранцам находиться рядом с границей и нелегально ее пересекать.

Ранее гражданина России проверили и развернули на границе страны Евросоюза. СМИ сообщили, что 38-летний россиянин попытался пересечь пограничный переход города Саарбрюккен в Германии, однако его не пропустили.