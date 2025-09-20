Десятки пассажиров опоздали на рейсы из-за 30-километровой пробки в Адлере

Mash: Десятки россиян опоздали на рейсы в Адлере из-за ремонтных работ

Десятки российских пассажиров опоздали на авиарейсы из-за 30-километровой пробки в Адлере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что затор на дороге образовался из-за ремонтных работ по проведению нового водопровода. Кроме того, в результате ливней трасса была затоплена, а водителям пришлось по три часа стоять в ожидании. Многие туристы, выезжавшие в аэропорт заранее, опоздали к вылету и были вынуждены покупать новые билеты.

Коммунальщики пообещали решить вопрос в ближайшие часы.

