Экономика
16:39, 20 сентября 2025Экономика

ЕС решил не вносить ограничения на покупку нефти из России в новый пакет санкций

Еврокомиссар Домбровскис: ЕС не ограничит покупку нефти из России санкциями
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stringer / Reuters

Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз (ЕС) решил не вносить ограничения на покупку нефти из России в новый 19-й пакет санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Домбровскис объяснил в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене, что новые санкции не коснутся нефти, но затронут сжиженный природный газ. По его словам, ЕС продолжает работать над полным отказом российского топлива.

Европейская комиссия приняла 19-й пакет санкций 19 сентября. Они затронут криптовалютные операции и платформы, а также банки и танкеры, которые предположительно перевозят российскую нефть и другие ресурсы. При этом ЕК решила не включать в проект нового пакета антироссийских санкций ограничения на выдачу шенгенских виз, о которых говорилось ранее.

    Обсудить
