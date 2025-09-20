ЕС решил не вносить ограничения на покупку нефти из России в новый пакет санкций

Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз (ЕС) решил не вносить ограничения на покупку нефти из России в новый 19-й пакет санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Домбровскис объяснил в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене, что новые санкции не коснутся нефти, но затронут сжиженный природный газ. По его словам, ЕС продолжает работать над полным отказом российского топлива.

Европейская комиссия приняла 19-й пакет санкций 19 сентября. Они затронут криптовалютные операции и платформы, а также банки и танкеры, которые предположительно перевозят российскую нефть и другие ресурсы. При этом ЕК решила не включать в проект нового пакета антироссийских санкций ограничения на выдачу шенгенских виз, о которых говорилось ранее.