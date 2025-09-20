Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:36, 20 сентября 2025Путешествия

Европеец оказался замешан в деле пропавшей в Таиланде россиянки

Shot: Россиянка Владыко перед исчезновением общалась с европейцем
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chayanis Boonchuay / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка Эрика Владыко перед исчезновением общалась с неизвестным мужчиной, предположительно европейцем. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на занятых в поиске 34-летней женщины волонтеров.

Волонтеры утверждают, что Владыко нашли на записях камер, расположенных в отеле в Бангкоке. На видео ее сопровождает неизвестный мужчина. Родные не верят, что Эрику действительно увел европеец.

Сейчас телефон россиянки выключен, срок действия ее визы истекает.

Об исчезновении Владыко в Бангкоке стало известно 18 сентября. Сообщалось, что она оставила малолетнюю дочь в отеле, доехала на такси до улицы Сукхумвит, после чего перестала выходить на связь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина под массированным ударом. По целям выпущены десятки ракет, горят заводы ВСУ, поражены аэродромы

    Двух рабочих насмерть придавило на стройке в школе Москвы

    На Западе раскрыли истинную цель поездки Зеленского в Красноармейск

    Подполье сообщило о результатах российских ударов по украинским ракетным заводам

    Володин выступил против приезжающих в Россию с семьями трудовых мигрантов

    Российский военный прикинулся украинским солдатом для уничтожения группы ВСУ

    В США рассказали об использованном для расправы над Кирком оружии

    В Россию из Китая завезли зараженные опасным вредителем киви

    Пашинян заявил о новом этапе в истории Армении

    Жираф научился пользоваться ингалятором от заложенности носа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости