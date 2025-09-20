Европеец оказался замешан в деле пропавшей в Таиланде россиянки

Shot: Россиянка Владыко перед исчезновением общалась с европейцем

Россиянка Эрика Владыко перед исчезновением общалась с неизвестным мужчиной, предположительно европейцем. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на занятых в поиске 34-летней женщины волонтеров.

Волонтеры утверждают, что Владыко нашли на записях камер, расположенных в отеле в Бангкоке. На видео ее сопровождает неизвестный мужчина. Родные не верят, что Эрику действительно увел европеец.

Сейчас телефон россиянки выключен, срок действия ее визы истекает.

Об исчезновении Владыко в Бангкоке стало известно 18 сентября. Сообщалось, что она оставила малолетнюю дочь в отеле, доехала на такси до улицы Сукхумвит, после чего перестала выходить на связь.