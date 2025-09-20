Экономика
01:51, 20 сентября 2025

ФАС проверит новые правила для отказных товаров на Ozon

Марина Совина
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку маркетплейса Ozon на соответствие новых правил законодательству, пишет BFM.ru.

С 1 октября платформа изменит подход к обработке возвратов в рамках модели FBS, при которой продавцы имеют право хранить товары самостоятельно, а не на складах Ozon.

Заказы, возвращенные или отмененные покупателями по причинам, не связанным с повреждениями, будут направляться на склады Ozon для последующей перепродажи.

Исключения составляют ювелирные изделия, продукция, изготовленная на заказ, а также товары, которые маркетплейс не может хранить на своих складах.

Компания объясняет эти изменения необходимостью экономии времени и снижения операционных расходов. Как отметили в Ozon, корректировка затронет лишь 20 процентов товаров в обороте. Это связано с ростом затрат самих маркетплейсов.

Ранее 25 июня ФАС направила Wildberries предостережение из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке». Регулятор считает, что планируемое поведение компании может содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

