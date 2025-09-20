Силовые структуры
14:10, 20 сентября 2025Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего мэра Ярославля 5,1 гектара земли

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Городской телеканал Ярославль / YouTube

Генпрокуратура подала иск к бывшему мэру Ярославля Алексею Малютину об изъятии 14 земельных участков в Ярославле. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Симоновского суда Москвы.

Малютин был мэром в должности и.о. в 2015-2016 годах, сейчас занимает кресло зампредседателя городской думы. Соответчики по иску — глава холдинга «Авангард» Вячеслав Смирнов, «аффилированное» с экс-мэром лицо Дмитрий Шлапак, ООО «Булат» и его бенефициар Сергей Вятченков, ООО «Специализированный застройщик "Минералы"». В иске указано, что входящими в «Авангард» компаниями скрытно владеет Малютин.

Генпрокуратура выявила «нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях» Малютина, его бизнес-партнеров и двух ООО-ответчиков. По данным прокуратуры, в 2015-2016 годах бывший и.о. мэра способствовал незаконному отчуждению в пользу своего компаньона высоколиквидного государственного земельного участка площадью 5,1 гектара. Малютин и Смирнов, говорится в иске, реализовали выведенный землеотвод аффилированному лицу — Шлапаку, — в последний раздробил один участок на 14 новых, часть из которых оставил себе, а часть оформил на «СЗ "Минералы"».

Суд наложил арест на эти участки, а также на движимое и недвижимое имущество ответчиков в качестве обеспечительных мер. До передачи участков в собственность «Авангарду», свидетельствует иск, эти участки были арендованы под строительство ТЦ, но Малютин на посту мэра изменил градостроительный план города на этой территории. После этого участки, о которых идет речь, вместо зоны специализированного обслуживания стали относиться к зоне многоэтажной жилой застройки. В 2018 году «Авангард» приобрел участки у городской администрации за 7,5 миллиона рублей при рыночной стоимости 400 миллионов рублей, а в 2021 году Малютин и Смирнов передали участок Шлапаку.

Ранее Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». Уточнялось, что ее фактическими владельцами называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы РАО ЕЭС Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва, которые, по данным ведомства, с 2007 года проживают в Австрии.

    Все новости