20:18, 20 сентября 2025Мир

Глава МИД Ирана прокомментировал переговоры со спецпосланником Трампа

Глава МИД Ирана Арагчи опроверг информацию о прямых переговорах с Уиткоффом
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию о прямых переговорах со спецпосланником президента США Дональдом Трампом Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Tasnim.

«Информация о моем недавнем контакте с Уиткоффом не соответствует действительности», — прокомментировал сообщения иранский дипломат.

Он подчеркнул, что Иран и США при необходимости обмениваются данными напрямую или через посредников.

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о возобновлении инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в Иране. По словам самого Арагчи, стороны подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после ударов Израиля и США по Ирану.

