Глава МИД Венгрии призвал ЕС последовать примеру США

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕС признать движение «Антифа» террористическим

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал признать движение «Антифа» террористическим. Об этом глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил в интервью MTI.

«Я настоятельно рекомендую Европейскому союзу последовать примеру, внести движение "Антифа" в список террористических организаций и ввести необходимые ограничительные меры в отношении связанных с ними групп лиц», — сказал дипломат.

По его словам, Будапешт убежден, что координация шагов с Вашингтоном в таком важном вопросе, как глобальная борьба с терроризмом, необходима.

Ранее премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что Венгрия вслед за США намерена признать движение «Антифа» террористической организацией. Он подчеркнул, что представители этого движения приехали в страну, нападали на мирных людей на улицах, а потом стали депутатами Европарламента и начали читать лекции венграм из Брюсселя.