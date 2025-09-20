Мир
13:13, 20 сентября 2025Мир

Глава МИД Венгрии призвал ЕС последовать примеру США

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕС признать движение «Антифа» террористическим
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал признать движение «Антифа» террористическим. Об этом глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил в интервью MTI.

«Я настоятельно рекомендую Европейскому союзу последовать примеру, внести движение "Антифа" в список террористических организаций и ввести необходимые ограничительные меры в отношении связанных с ними групп лиц», — сказал дипломат.

По его словам, Будапешт убежден, что координация шагов с Вашингтоном в таком важном вопросе, как глобальная борьба с терроризмом, необходима.

Ранее премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что Венгрия вслед за США намерена признать движение «Антифа» террористической организацией. Он подчеркнул, что представители этого движения приехали в страну, нападали на мирных людей на улицах, а потом стали депутатами Европарламента и начали читать лекции венграм из Брюсселя.

