HR раскрыла главные «красные флаги» для работодателей во время испытательного срока

На испытательном сроке работодатели оценивают не только профессиональные навыки сотрудников, но и их способность вписаться в коллектив и корпоративную культуру. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель отдела подбора и адаптации персонала Lindaily Анастасия Дорошина.
«Важно, чтобы сотрудник разделял ценности компании, мог наладить коммуникацию с коллегами и грамотно реагировал на возникающие ситуации. Проверяется, насколько быстро он адаптируется, учится новому и соблюдает договоренности», — сказала Дорошина.
Кроме того, на этапе собеседования HR еще обращают внимание на то, как кандидат отвечает на вопросы, насколько он эмоционально открыт и умеет ли рассказывать о своем опыте.
«Если человек уходит от прямых ответов, слишком агрессивен или, наоборот, чрезмерно разговорчив и уходит в сторону от темы, это настораживает. Также минусом является, когда кандидат негативно отзывается о предыдущем руководстве или коллегах», — пояснила Дорошина.
Она посоветовала налаживать хорошие отношения с коллегами — это ускоряет адаптацию и помогает быстрее решать рабочие задачи; сохранять позитивный настрой — даже если что-то идет не так, важно показывать готовность искать решения, а не жаловаться; планировать рабочее время — составлять список задач и держать его перед глазами, чтобы не теряться в потоке новых обязанностей; учиться на ошибках — их совершает каждый новичок, важно лишь не повторять; заботиться о здоровье — делать перерывы, пить воду, высыпаться и не забывать про питание, ведь усталость напрямую влияет на продуктивность.
Лучше спросить и уточнить, чем ошибиться. Руководители ценят, когда человек хочет разобраться в процессе и быстрее встраивается в рабочий ритм
По словам Дорошиной, серьезным «красным флагом» становится нежелание работать в команде и отсутствие готовности к адаптации.
Работодателей настораживает, если новичок подчеркивает исключительно личные заслуги и не может рассказать, как достигал результатов совместно с коллегами
Работодатели редко ждут от новичка идеального результата уже в первые недели. Гораздо важнее демонстрировать готовность учиться и работать над собой, добавила она
«Если сотрудник сохраняет конструктивный настрой, старается быть вовлеченным и открытым, то шансы успешно пройти испытательный срок у него значительно выше», — заключила Дорошина.
Ранее руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила освободить от испытательного срока граждан, которые проходили военную службу. Освобождать от испытательного срока парламентарий предложила в течение года после окончания военной службы в случае, если призывник до этого получил образование. Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.