Импорт китайских грузовиков рухнул из-за российского запрета четырех марок

Запрет четырех марок привел к сокращению импорта грузовиков из Китая в Россию

Запрет на ввоз четырех марок привел к сокращению импорта китайских грузовиков в Россию. Об этом после анализа данных китайской таможни сообщает РИА Новости.

По данным агентства, импорт китайских большегрузов сократился в три раза. Дело в введенном в июле запрете на марки Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak. Ограничения наложены в связи с нарушением обязательных требований как для водителей, так и для других участников дорожного движения.

После введенного запрета ввоз сократился со 108,4 до 34,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что информация о том, что китайский автогигант Chery планирует к 2027 году свернуть свое присутствие на российском рынке, не соответствует действительности.