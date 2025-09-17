Китайский автогигант опроверг скорый уход из России

Пресс-служба Chery опровергла наличие планов по уходу с российского авторынка

Информация о том, что китайский автогигант Chery планирует к 2027 году свернуть свое присутствие на российском рынке, не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского подразделения компании сообщает «Коммерсантъ».

О соответствующих планах производителя сообщило японское агентство Nikkei. Журналисты сделали такой вывод из документации Chery Automobile к IPO на бирже Гонконга.

Компания намерена привлечь 1,2 миллиарда долларов, что стало бы лучшим результатом среди автопроизводителей в этом году. Средства Chery хочет потратить на разработку и расширение линейки электро- и гидрибных автомобилей. В том числе 20 процентов из этой суммы должны пойти на расширение производства за пределами Китая.

Также в отчетности говорится, что Chery Automobile отказалась от деятельности в Иране и на Кубе, чтобы не стать фигурантом западных санкций. Опрошенные агентством инвесторы предположили, что санкционная угроза могла стать поводом для планов по уходу из России. Второй причиной они назвали резкий рост российского утилизационного сбора, из-за которого продажи автомобилей в России становятся для производителя нерентабельными.

Между тем российский рынок стал для Chery вторым по величине. На него в 2024 году пришлось 25,5 процента выручки. По состоянию на конец марта 2025 года компания имела в России 372 дилерских представительства и 687 салонов. Впрочем, в полученных журналистами документах говорится, что с апреля идет процесс передачи активов другим компаниям.

Ранее «Автостат» подсчитал, что Chery стал самым распространенным китайским автобрендом в России. На него приходится 22 процента от общего числа зарегистрированных в стране машин из КНР.