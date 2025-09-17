Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:26, 17 сентября 2025Экономика

Китайский автогигант опроверг скорый уход из России

Пресс-служба Chery опровергла наличие планов по уходу с российского авторынка
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Информация о том, что китайский автогигант Chery планирует к 2027 году свернуть свое присутствие на российском рынке, не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского подразделения компании сообщает «Коммерсантъ».

О соответствующих планах производителя сообщило японское агентство Nikkei. Журналисты сделали такой вывод из документации Chery Automobile к IPO на бирже Гонконга.

Компания намерена привлечь 1,2 миллиарда долларов, что стало бы лучшим результатом среди автопроизводителей в этом году. Средства Chery хочет потратить на разработку и расширение линейки электро- и гидрибных автомобилей. В том числе 20 процентов из этой суммы должны пойти на расширение производства за пределами Китая.

Также в отчетности говорится, что Chery Automobile отказалась от деятельности в Иране и на Кубе, чтобы не стать фигурантом западных санкций. Опрошенные агентством инвесторы предположили, что санкционная угроза могла стать поводом для планов по уходу из России. Второй причиной они назвали резкий рост российского утилизационного сбора, из-за которого продажи автомобилей в России становятся для производителя нерентабельными.

Между тем российский рынок стал для Chery вторым по величине. На него в 2024 году пришлось 25,5 процента выручки. По состоянию на конец марта 2025 года компания имела в России 372 дилерских представительства и 687 салонов. Впрочем, в полученных журналистами документах говорится, что с апреля идет процесс передачи активов другим компаниям.

Ранее «Автостат» подсчитал, что Chery стал самым распространенным китайским автобрендом в России. На него приходится 22 процента от общего числа зарегистрированных в стране машин из КНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все говорят об уходе Chery из России. Китайский автопроизводитель это опровергает. Что происходит?

    Басков рассказал о травле его матери из-за поддержки СВО

    Генерал призвал отказаться от добровольцев в армии

    В Совфеде девизом панков ответили на сообщения о запрете песен «Сектора Газа»

    Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери

    Россиян призвали в сентябре добавить в рацион пять продуктов

    У посетительницы концерта Лолиты случился инсульт

    Россиянин признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны

    Вероятность потепления в Москве оценили

    Глава МВД России оценил контртеррористическое и антинаркотическое сотрудничество с Западом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости