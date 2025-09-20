Бывший СССР
11:29, 20 сентября 2025Бывший СССР

Крупнейшую атаку ВС РФ по Днепропетровской области сняли на фото

Mash опубликовал кадры крупнейшей атаки ВС РФ по Днепропетровской области
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alina Smutko / Reuters

Крупнейшую атаку ВС России по Днепропетровской области сняли на фото и видео, удары были нанесены по Днепру и Павлограду. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Уточняется, что горят промышленные предприятия, а над городами поднимаются столбы черного дыма. ВС РФ использовали 40 беспилотников «Герань» и три ракеты, в том числе «Искандер».

Ранее сообщалось, что по территории Украины нанесен мощный комбинированный удар. В налете было задействовано несколько «Искандеров», десятки стратегических крылатых ракет Х-101, а также более 50 беспилотников типа «Герань».

