Минпросвещения высказалось о переходе на электронные учебники в школах России

В школах России не планируется переход на электронные учебники. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, его цитирует ТАСС.

«Мы не будем применять в школах электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга», — сказал замминистра.

Он добавил, что в школе учебники останутся бумажными, однако в образовательных учреждениях при этом будут функционировать электронные информационные системы. Это и электронный дневник, и информационная система «Моя школа», уточнил он.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов допустил повышение зарплат учителям в школах России. По его словам, заработная плата должна быть прозрачной и понятной.