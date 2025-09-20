Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 20 сентября 2025Россия

Минпросвещения высказалось о переходе на электронные учебники в школах России

Минпросвещения: В школах России не планируется переход на электронные учебники
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В школах России не планируется переход на электронные учебники. Об этом заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, его цитирует ТАСС.

«Мы не будем применять в школах электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга», — сказал замминистра.

Он добавил, что в школе учебники останутся бумажными, однако в образовательных учреждениях при этом будут функционировать электронные информационные системы. Это и электронный дневник, и информационная система «Моя школа», уточнил он.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов допустил повышение зарплат учителям в школах России. По его словам, заработная плата должна быть прозрачной и понятной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил возможность завершения конфликта на Украине по «корейскому сценарию»

    В Евросоюзе возмутились вмешательством США в дела сообщества

    Все экстренные службы прибыли на место обрушения бетонных плит в Москве

    Минпросвещения высказалось о переходе на электронные учебники в школах России

    МВД Грузии потратило 230 тысяч долларов на новые автомобили Mercedes

    Яна Чурикова предупредила победителя «Интервидения» об одной обязательной процедуре

    Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего мэра Ярославля 5,1 гектара земли

    Зеленский предложил Польше и Румынии вместе сбивать дроны над Украиной

    В Германии предложили создать армию БПЛА после инцидента с дронами в Польше

    Жителям Подмосковья назвали план действий на случай встречи с лосями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости