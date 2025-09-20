Экономика
11:37, 20 сентября 2025Экономика

Москвичам пообещали июльскую температуру

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям и гостям Москвы июльскую температуру 22 сентября. Его слова передает ТАСС.

Специалист объяснил, что в воскресенье, 21 сентября, в столице ожидается резкое изменение циркуляции воздуха. В результате этого температура воздуха поднимется до отметки, наблюдаемой обычно в августе-июле. Вильфанд пояснил, что по ночам 21-22 сентября будет 10-15 градусов тепла и выше, а днем — 20-26 градусов.

Ранее сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что на предстоящей неделе летнее тепло вернется в десять российских регионов. Летняя погода напомнит о себе с 22 по 28 сентября.

