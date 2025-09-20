Мужчинам назвали оптимальный возраст для зачатия первого ребенка

Врач Аполихин заявил, что мужчинам следует заводить первого ребенка в 24-25 лет

Сейчас оптимальный возраст для мужчины, чтобы зачать первого ребенка, — это 24-25 лет. Таким мнением поделился директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Олег Аполихин в беседе с РИА Новости.

«Я считаю, что с учетом сегодняшних реалий от 24-25 лет для мужчины это было бы актуально», — считает эксперт.

Ранее врач Елена Малышева призвала россиян жениться и рожать детей до 30 лет. При этом идеальным для рождения детей она назвала возраст от 18 до 26 лет, объяснив это тем, что после 30 лет у женщины остается меньше яйцеклеток, что снижает вероятность беременности.