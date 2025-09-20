На Украине пожаловались на поумневшие «Герани»

Волонтер ВСУ Берлинская: дроны «Герань» научились целиться самостоятельно

Россия будет наращивать количество ударных дронов типа «Герань» с динамическим изменением точки прицеливания. Об этом заявила волонтер, основательница проектов поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская, передает издание «Страна».

По ее словам, раньше такие беспилотники летели по заданным координатам, и чтобы спастись от попадания, достаточно было отойти на небольшое расстояние. Теперь же дрон начинает «видеть», что цель сместилась, и самостоятельно корректировать полет. В итоге эффективность «Гераней» выросла в разы, резюмировала она.

В июне военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что в беспилотниках «Герань-3» устанавливается новая головка самонаведения и система управления. В сравнении с предыдущими версиями, последнее поколение дронов практически не подвержена помехам и выполняет свою задачу автономно, независимо от оператора.