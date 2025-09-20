Интернет и СМИ
10:07, 20 сентября 2025Интернет и СМИ

На Западе обвинили фон дер Ляйен во лжи после слов о российских истребителях

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лжет, говоря о российских истребителях МиГ-31, якобы нарушивших воздушное пространство Эстонии. В этом ее обвинил западный журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Еврофюрер вновь лжет», — высказался он.

19 сентября пресс-секретарь НАТО Элисон Арт обвинила Москву в якобы вторжении в небо над Эстонией. Минобороны РФ отреагировало на обвинения. В ведомстве подтвердили, что три истребителя МиГ-31 действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в связи с информацией об инциденте в Эстонии выразил недовольство поступающими сообщениями. «Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит», — сказал он. Американский лидер добавил, что этот инцидент может обернуться «большими неприятностями».

