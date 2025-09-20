Россия
16:17, 20 сентября 2025Россия

Опубликованы кадры с места обрушений конструкций школы в Москве

Прокуратура опубликовала кадры с места обрушения конструкций в школе Москвы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В сети появились кадры с места обрушения во время ремонта конструкций школы на востоке Москвы. Их публикует прокуратура столицы в Telegram-канале.

На одном фото показано здание, находящиеся на ремонте, на другом — обрушившиеся внутри образовательного учреждения конструкции.

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

«При реконструкции нежилого здания на улице Знаменской в результате частичного обрушения конструкции пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации», — говорится в сообщении прокуратуры.

20 сентября в Москве на стройке в школе произошло обрушение. Предварительно, двое рабочих не выжили, еще шесть могут находиться под завалами. Обрушение в школе на востоке Москвы могло произойти из-за нарушения технологии проведения строительных работ

