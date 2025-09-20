Перешедшие под флаг Армении российские фигуристы отобрались на Олимпиаду

Перешедшие под флаг Армении фигуристы Акопова и Рахманин отобрались на Олимпиаду

Перешедшие под флаг Армении российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин отобрались на Олимпиаду-2026. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Акопова и Рахманин стали вторыми в соревнованиях пар в олимпийской квалификации. По сумме двух программ дуэт получил 186,84 балла. Таким образом, они отобрались на Игры. Согласно правилам, путевку на Олимпиаду получают занявшие первые три места пары.

Акопова и Рахманин сменили спортивное гражданство в мае 2025 года. Информация о намерении пары перейти под флаг другой страны появилась за год до этого. Тогда же приоритетным для Акоповой и Рахманина назывался вариант с Арменией.

В олимпийской квалификации принимают участие и российские фигуристы, после короткой программы у одиночников и одиночниц лидируют Петр Гуменник и Аделия Петросян. Отечественные спортсмены не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.