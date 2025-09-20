Посол Мексики рассказал о поездках на электричках в Подмосковье

Посол Мексики Мехиас сообщил о поездках на электричке в Бородино и Зеленоград

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас рассказал о поездках на электричках в Подмосковье. Дипломат сообщил РБК, что жизнь в столице привлекательна культурными проектами, безопасностью, а также удобным общественным транспортом.

«Причем я могу об этом говорить не только потому, что работаю в центре столицы. Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленоград и другие небольшие города в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах», — отметил он.

Мехиас добавил, что ездил и в другие города России — Оренбург, Екатеринбург, Саратов. При этом он указал, что туристам в РФ может быть тяжело без знания языка.

