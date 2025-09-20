Премьер-министр Индии назвал главного врага страны

Премьер Индии назвал главным врагом страны зависимость от других государств

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что главным врагом страны является зависимость от других государств. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание РБК.

По словам Моди, самодостаточность Индии является «лекарством от ста печалей».

«У страны нет серьезных врагов в мире, но зависимость от других государств приводит к провалам. Если Индия продолжит зависеть от других, ее самоуважение будет ущемлено», — отметил Моди.

Ранее премьер-министр Индии назвал президента России Владимира Путина своим другом и поблагодарил за поздравления с днем рождения.