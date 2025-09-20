Россия
21:38, 19 сентября 2025

При атаке ВСУ на российский регион пострадали четыре человека

Гладков: Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область при помощи беспилотников. В результате пострадали четыре человека, в том числе два мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ», — написал чиновник. Он добавил, что один из пострадавших — мужчина — попал на операционный стол. Женщина получила осколочные ранения, ей оказывают всю необходимую помощь.

Также пострадали два бойца подразделения «Орлан» — они получили минно-взрывные травмы и баротравмы. В дальнейшем они самостоятельно обратились в больницу, где им оказали помощь.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ атаковали село Отрадовка. Жертвой удара стал водитель грузовика.

