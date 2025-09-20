Le Figaro: Трамп дистанцируется от НАТО, выдвигая условия антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп производит впечатление, будто отдаляется от НАТО, выдвигая дополнительные условия в отношении санкций против России. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против России, что он делает регулярно, но никогда не реализует, он создает впечатление, что дистанцируется от альянса», — отмечает газета.

Издание указывает, что такие шаги иногда дополняются обнадеживающими заявлениями президента Трампа, что еще больше усиливает неопределенность среди стран-членов НАТО.

Издание напоминает, что примерно в то же время из Вашингтона поступили сообщения о том, что Пентагон рассматривает возможность сокращения финансирования программ по обучению и оснащению, которые оказывают значительную поддержку странам Балтии.

Ранее сообщалось, что Трамп изменил свою тактику в отношении России, так как с начала второго срока не ввел ни одного нового пакета антироссийских санкций, в отличие от экс-президента Джо Байдена, который регулярно усиливал санкционное давление.