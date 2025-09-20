Путешествия
13:34, 20 сентября 2025Путешествия

Россиянка узнала ужасающую особенность воды в странах Центральной Америки

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова узнала об особенностях воды в странах Центральной Америки и ужаснулась быту местных жителей. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша рассказала, что на кухне у каждого латиноамериканца стоит по три больших емкости для воды. Всю жидкость жители Никарагуа фильтруют несколько раз и пьют только из бутылок из-за угрозы для здоровья.

Также девушку разочаровал общественный транспорт латиноамериканских стран: на одно место здесь приходится по несколько пассажиров. При этом местные часто возят в маршрутках домашних кур, а водитель не следит за дорогой. «Он болтает по телефону, слушает музыку, общается с другими шоферами в пробке, делает все, но не сфокусированно ведет транспортное средство», — подчеркнула Ершова.

Ранее эта же блогерша описала отдых в Центральной Америке словами «в Сочи стыдливо отводят глаза». По сообщению автора публикации, отправиться в отпуск в латиноамериканские страны гораздо выгоднее, чем на популярный курорт России.

.
